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Блеф или реальная угроза: как Эстония планирует блокировать Балтику

Блеф или реальная угроза: как Эстония планирует блокировать Балтику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. Заявления эстонских властей о возможности силового перекрытия Балтийского моря для российского судоходства носят характер геополитического блефа, однако риск локальных диверсий, таких как минирование фарватеров, остается вполне реальным.

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