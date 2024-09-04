Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что если бы у российской журналистки Александры Суворовой был дом в США, то к ней бы пришли с обысками.