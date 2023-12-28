РИА Новости: украинцы из батальона Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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