Депутаты меняют закон к выборам президента в 2024 году

Депутаты и сенаторы предложили изменить закон о выборах президента России. Законопроект, подготовленный председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, направлен на уточнение ряда положений, связанных с подготовкой и проведением выборов главы государства в 2024 году.
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