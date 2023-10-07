Депутаты меняют закон к выборам президента в 2024 году

Депутаты и сенаторы предложили изменить закон о выборах президента России. Законопроект, подготовленный председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, направлен на уточнение ряда положений, связанных с подготовкой и проведением выборов главы государства в 2024 году.