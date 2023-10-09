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Онколог Черемушкин ответил, есть ли связь между облысением и раком кожи

Онколог Черемушкин ответил, есть ли связь между облысением и раком кожи

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Ученые из австралийского Института медицинских исследований QIMR Berghofer провели эксперименты и выяснили, что гены, ответственные за выпадение волос, связаны с повышенным риском развития меланомы и кератиноцитарного рака.

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