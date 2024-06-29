Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Тут никаких слов не подобрать!!!": Подарок тюменского бизнесмена воинам СВО вызвал восторг по всей России

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Неожиданный подарок тюменского бизнесмена вызвал восторг жителей России по всей стране. "Тут никаких слов не подобрать!!!" - пишут комментаторы в Сети.

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