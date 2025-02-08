ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ПОДДЕРЖИ РОССИЮ!

Автора не нашла. Было это на КОНТе: Nikolino Balanchak, но почему-то мало блогеров посмотрело.
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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А, что случилось то?!! Братуха, расскажи, что не так?))) Мы примем к сведению и накатаем телегу на главврача твоей психушки. Не сумлевайся дурашка. Поможем, чем можем.
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2 час.
S
Sobering
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2 час.
О
Ольга
Спасибо автору! Наконец-то за последнее время появилась честная, правдивая статья здравомыслящего человека!
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55 мин.
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