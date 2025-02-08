Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • sorsw
    Отдел кадров виноват-с...Никого не удивила...
  • Валерий Ворожищев
    А ещё как пишут усадьбы за границей.Никого не удивила...
  • Ольга
    Спасибо автору! Наконец-то за  последнее время появилась честная, правдивая статья здравомыслящего человека!ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ...

ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ПОДДЕРЖИ РОССИЮ!

ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ ! ПОДДЕРЖИ РОССИЮ!

Автора не нашла.   Было это на КОНТе:                                                         Nikolino Balanchak, но почему-то мало блогеров посмотрело.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А, что случилось то?!! Братуха, расскажи, что не так?))) Мы примем к сведению и накатаем телегу на главврача твоей психушки. Не сумлевайся дурашка. Поможем, чем можем.
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2 час.
S
Sobering
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2 час.
О
Ольга
Спасибо автору! Наконец-то за  последнее время появилась честная, правдивая статья здравомыслящего человека!
Ответить
55 мин.
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