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Ваучер: Кто и зачем его придумал? Что на самом деле можно было купить на ваучер, и кто смог на них разбогатеть

Ваучер: Кто и зачем его придумал? Что на самом деле можно было купить на ваучер, и кто смог на них разбогатеть

Америку привыкли обвинять во всех грехах. И хотя развал СССР на западе планировали, осуществляли его те, кто сидел внутри.

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Комментарии
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F I
Напёрсточники у власти...
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2 час.
Лариса Фомичева
Кстати,у меня тоже есть Гермес.Года 3 назад в инете даже нашёл их следы.
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1 час.
Алексей Смирнов
Кто то продолжает думать. что подавляющее большинство населения представляло себе. что делать с данным документом? А вот те, кто придумал эту аферу прекрасно понимали. что нет и воспользовались этим. Да и те из нас кто знал для чего нужен ваучер, остались с носом, у меня до сих пор лежат акции предприятия. которого давно не существует.
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17 мин.

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