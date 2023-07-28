Ваучер: Кто и зачем его придумал? Что на самом деле можно было купить на ваучер, и кто смог на них разбогатеть

Алексей Смирнов

Кто то продолжает думать. что подавляющее большинство населения представляло себе. что делать с данным документом? А вот те, кто придумал эту аферу прекрасно понимали. что нет и воспользовались этим. Да и те из нас кто знал для чего нужен ваучер, остались с носом, у меня до сих пор лежат акции предприятия. которого давно не существует.