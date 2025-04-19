Новое окрашивание главной героини культового сериала обещает стать самым громким трендом сезона.

Актрисы в крупных кинофраншизах часто становятся заложницами роли. Однако ситуация с Кристен Стюарт была совершенно иной – девушке удалось избежать этой участи благодаря ее бесстрашному отношению к своему преображению.
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