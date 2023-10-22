ВС РФ пресекли попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр

Российская армия пресекла попытки форсирования Днепра диверсионно-разведывательными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Тягинка, Приднепровское и Крынки, сообщили в Минобороны РФ.
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