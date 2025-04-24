Российские космонавты с МКС обратились к участникам Вахты памяти

Командир корабля «Союз МС-26» Сергей Рыжиков и бортинженер «Союза МС-26» Иван Вагнер на борту Международной космической станции записали совместное обращение к участникам Вахты памяти — поисковикам, краеведам, историкам, журналистам и волонтёрам.
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