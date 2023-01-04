Патриарх Кирилл заявил об огромной роли РПЦ для сохранения православия в мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь играет огромную роль для сохранения православия во всем мире, однако смиренно занимает пятое место в диптихе православных церквей мира и не стремится к первенству.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь играет огромную роль для сохранения православия во всем мире, однако смиренно занимает пятое место в диптихе православных церквей мира и не стремится к первенству.
Свежие комментарии