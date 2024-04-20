Шойгу заявил о создании в Минобороны центра беспилотников и роботизированных комплексов 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что принято решение о создании в военном ведомстве научно-производственного центра, который будет специализироваться на создании беспилотников и роботизированных комплексов, передает корреспондент УтроNews.
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