⚡️ Крымские врачи разработали новый метод лечения рака предстательной железы Малоинвазивная операция позволяет сохранить жизнедеятельность органа, а значит – качество жизни пациента.
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⚡️ Крымские врачи разработали новый метод лечения рака предстательной железы Малоинвазивная операция позволяет сохранить жизнедеятельность органа, а значит – качество жизни пациента.