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Царьград

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Туман в Оренбурге задержал рейсы: самолёты перенаправлены в Уфу

Туман в Оренбурге задержал рейсы: самолёты перенаправлены в Уфу

В Оренбургском аэропорту из-за густого тумана были задержаны ночные и утренние рейсы. Самолёт из Москвы отправлен на запасной аэродром в Уфу.

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