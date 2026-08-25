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Мнение: «Мобилизация женщин может стать последней каплей в чаше терпения украинцев», – Эдуард Здоров

Мнение: «Мобилизация женщин может стать последней каплей в чаше терпения украинцев», – Эдуард Здоров

В эфире программы «Мнение» журналист Эдуард Здоров заявил, что Запад и Киев пытаются подготовить украинское общество к мобилизации женщин и именно это решение может заставить украинцев защищать себя от государства.

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