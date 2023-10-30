Шойгу: Запад хочет использовать Украину как таран для поражения РФ

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках своего выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме сделал заявление, в соответствии с которым Запад использует Украину в качестве тарана, чтобы нанести России «стратегического поражения».
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