Самсонов стал 3-й звездой в 3-й игре серии с «Бостоном» (2:4), отбив 30 бросков из 33

Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:4, 1-2). Вратарь «Торонто» признан третьей звездой этой игры (четвертый гол «Брюинс» забили в пустые ворота на 60-й минуте).
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