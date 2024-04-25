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Самсонов стал 3-й звездой в 3-й игре серии с «Бостоном» (2:4), отбив 30 бросков из 33

Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:4, 1-2).  Вратарь «Торонто» признан третьей звездой этой игры (четвертый гол «Брюинс» забили в пустые ворота на 60-й минуте).

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