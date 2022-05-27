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Эксперт объяснил, что сделает Россия, если не сможет погашать долг

Эксперт объяснил, что сделает Россия, если не сможет погашать долг

США вполне вероятно лишат Россию генеральной лицензии на выплату внешнего долга, однако такой технический дефолт не принесет никаких последствий для ее экономики, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов 27 мая, сообщает «Прайм».

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