pisec
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

pisec

2 подписчика

Делимся находками из китайских магазинов

Делимся находками из китайских магазинов

Я перепробовал немало держателей для смартфона в машину, просто кучу. Те, которые крепятся к решетке рефлектора - и ненадежные, и степеней свободы у них практически нет совсем (а она нужна, если на смартфон попадают лучи солнца, которые бликуют).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх