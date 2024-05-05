Делимся находками из китайских магазинов

Я перепробовал немало держателей для смартфона в машину, просто кучу. Те, которые крепятся к решетке рефлектора - и ненадежные, и степеней свободы у них практически нет совсем (а она нужна, если на смартфон попадают лучи солнца, которые бликуют).
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