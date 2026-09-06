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Царьград

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Вещество от рака нашли в обычной облепихе, но главное – листья

Вещество от рака нашли в обычной облепихе, но главное – листья

Исследователи из России обнаружили в листьях облепихи вещество против рака.Российские учёные из ВНИИ лекарственных и ароматических растений обнаружили, что природное соединение казуариктин, которое содержится в листьях облепихи, способно подавлять рост раковых клеток.

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