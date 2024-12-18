Удары по Украине: ракеты РФ на Кривой Рог

По информации мониторинговых групп, в небе над Кривым Рогом было замечено несколько ракет. Кроме того, ночью по территории ВСУ нанесены удары «Геранями» по военным целям в Кременчуге, Павлограде, Староконстантинову, пригородам Киева, Кировоградской области.