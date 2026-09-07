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Мировое обозрение

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Киркоров, Лазарев, Лепс и не только: На Украине заблокировали YouTube-каналы российских артистов

Киркоров, Лазарев, Лепс и не только: На Украине заблокировали YouTube-каналы российских артистов

https://tehnowar.ru/581673-kirkorov_lazarev_leps_i_ne_tolyko. YouTube ввел географическую блокировку для 31 канала на территории Украины, и почти все они принадлежат российским музыкантам и деятелям культуры.

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