Западную Африку, Южную Азию и американский Средний Запад ждет жара

Климатологи назвали регионы, жизнь в которых будет невозможной из-за жары. Опасными для пребывания человека через несколько лет могут стать территории Западной Африки, Южной Азии и американского Среднего Запада.
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