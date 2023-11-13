Англо-саксы. Знакомые - незнакомые лица. 3 часть

Английские герцоги Расселы Бедфордские родственники Виндзоров и Спенсер-Черчиллей. Расселы основали семейный филиал политиков в США и являются главными советниками Джо Байдена и управляют ЮНИСЕФ Международного фонда помощи детям ,который курирует трафики торговли детьми по всему миру , особенно из горячих точек .