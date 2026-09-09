Маккенна – лучший проспект НХЛ по версии сайта лиги. Мартон – 2-й, Фрондель – 3-й, Тидж Игинла – 7-й, Илья Протас – 14-й, Силаев – 21-й, Канцеров – 23-й

Авторы сайта НХЛ составили рейтинг 26 лучших проспектов лиги. В список могли попасть игроки, соответствующие критериям для получения «Колдер Трофи»: на их счету не должно быть более 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах.
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