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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна – лучший проспект НХЛ по версии сайта лиги. Мартон – 2-й, Фрондель – 3-й, Тидж Игинла – 7-й, Илья Протас – 14-й, Силаев – 21-й, Канцеров – 23-й

Авторы сайта НХЛ составили рейтинг 26 лучших проспектов лиги.  В список могли попасть игроки, соответствующие критериям для получения «Колдер Трофи»: на их счету не должно быть более 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах.

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