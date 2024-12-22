Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января

Социальная доплата для москвичей-пенсионеров вырастет с 1 января 2025 года. Так, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, пишет РИА Новости.