В Иванове полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств

Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность жителя Ивановской области 1994 года рождения, который занимался оборудованием тайников-закладок с наркотическим средством гашиш.
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