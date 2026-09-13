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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «С учетом стартовой позиции финиш на 6-м месте – это нормальный результат»

Пилот « Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон , временно выступающий за «Ред Булл», подвел итоги Гран-при Испании , высказавшись о том, как оценивает свое выступление.

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