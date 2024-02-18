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Боррель назвал ключ к победе в конфликте на Украине

Боррель назвал ключ к победе в конфликте на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что будущая победа в конфликте на Украине будет зависеть от использования нетрадиционных методов ведения войны.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Жопа борель высрался и думаю подох от злости и безсилия победы над Россией. Хохловия будет уничтожена стерта с карты мира.
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16 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Хоть бы у суки Борреля тромб отрвался!!!
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16 час.
СЭМЭН Иваницкий
ентот пИДОРЭЛЬ уже не знает чего...
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15 час.

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