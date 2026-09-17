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Царьград

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400 тетрадей и суп в баке на декалитр: как живёт самая многодетная семья России

400 тетрадей и суп в баке на декалитр: как живёт самая многодетная семья России

За 23 года брака в семье Хромых родились 20 детей – это национальный рекорд, зафиксированный в Книге рекордов.

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