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Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение

Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение

Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Да никто нам ни в чем не поможет. наоборот радуются любой нашей беде. И разбираться ник то не будет.
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14 час.
николай николай
Как и с трубой , все на тормоза
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9 час.
Виктор Илюшин
За &quot;Северный поток&quot; до сих пор ни гу-гу, так что и здесь, увольте....опять красные линии, слова озабоченности, да возмущения...чего уж там Запад, когда большой азербайджанский &quot;насяльника&quot; топает ножкой, да и среднеазиаты огрызаются...когда-то было такое, мол ВВП  во внешней политике силен, сильнее будет, чем во внутренней...а что сегодня скажете &quot;ура-патриоты&quot;???
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3 час.

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