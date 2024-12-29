Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение

Да никто нам ни в чем не поможет. наоборот радуются любой нашей беде. И разбираться ник то не будет.

Виктор Илюшин

За "Северный поток" до сих пор ни гу-гу, так что и здесь, увольте....опять красные линии, слова озабоченности, да возмущения...чего уж там Запад, когда большой азербайджанский "насяльника" топает ножкой, да и среднеазиаты огрызаются...когда-то было такое, мол ВВП во внешней политике силен, сильнее будет, чем во внутренней...а что сегодня скажете "ура-патриоты"???