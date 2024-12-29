Принято считать, что Восток уважает только силу, а Запад законы и права человека, это в корне неверно.
Наша историческая традиция - это максимальное всепрощение
Комментарии
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Регина Толстоброва
Да никто нам ни в чем не поможет. наоборот радуются любой нашей беде. И разбираться ник то не будет.
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14 час.
николай николай
Как и с трубой , все на тормоза
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9 час.
Виктор Илюшин
За "Северный поток" до сих пор ни гу-гу, так что и здесь, увольте....опять красные линии, слова озабоченности, да возмущения...чего уж там Запад, когда большой азербайджанский "насяльника" топает ножкой, да и среднеазиаты огрызаются...когда-то было такое, мол ВВП во внешней политике силен, сильнее будет, чем во внутренней...а что сегодня скажете "ура-патриоты"???
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3 час.
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