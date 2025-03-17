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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» не вышел в плей-офф НХЛ в 6-м сезоне подряд

Победа «Сент-Луиса» над «Анахаймом» (7:2) лишила «Шаркс» теоретических шансов на попадание в плей-офф НХЛ.

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