НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Брянска

2 подписчика

Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Известны характеристики угрожающей Брянщине ракеты «Нептун-МД»

Известны характеристики угрожающей Брянщине ракеты «Нептун-МД»

Ранее мы рассказывали, что ВСУ начали применять модернизированные крылатые ракеты Р-360М «Нептун-МД» («Длинный Нептун») – оружие, способное поражать цели на расстоянии до 800 км, разработанное на базе советских технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх