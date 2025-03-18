Известны характеристики угрожающей Брянщине ракеты «Нептун-МД»

Ранее мы рассказывали, что ВСУ начали применять модернизированные крылатые ракеты Р-360М «Нептун-МД» («Длинный Нептун») – оружие, способное поражать цели на расстоянии до 800 км, разработанное на базе советских технологий.
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