Любопытно, однако

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Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей

Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей

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Комментарии
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Андрей
Поскольку я работаю в строительстве больше 30 лет, видимо, могу ответственно заявить, что потребности в &quot;иностранных специалистах&quot; нет вовсе никаких. Эти выходцы из кишлаков могут выполнять только низкоквалифицированную работу. Во всех остальных работах это перерасход стройматериала, дополнительные работы и перерасход времени на выполнение работ.
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1 час.
Ольга Старовойт
Согласна с тем, что в первую очередь надо  трудоустраивать своих ,&quot;коренных&quot; жителей, а что останется, то уже всех остальных. А у нас наоборот.
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23 мин.
Владимир Дегтярев
опять льют елей в уши граждан РФ , чтоб замылить проблему с криминалом иммигрантов!
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20 мин.

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