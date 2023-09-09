ВТОРАЯ ВОЛНА МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ: НА ФРОНТ ОТПРАВЯТСЯ 23 ДИВИЗИИ ОСОБЫХ ГРАЖДАН ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK/ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRES ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Долгое время складывалось впечатление, что лямку войны придётся тянуть только русским и представителям других коренных народов страны, тогда как новоиспечённые граждане России будут жить "по кайфу".
Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей
Комментарии
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Андрей
Поскольку я работаю в строительстве больше 30 лет, видимо, могу ответственно заявить, что потребности в "иностранных специалистах" нет вовсе никаких. Эти выходцы из кишлаков могут выполнять только низкоквалифицированную работу. Во всех остальных работах это перерасход стройматериала, дополнительные работы и перерасход времени на выполнение работ.
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1 час.
Ольга Старовойт
Согласна с тем, что в первую очередь надо трудоустраивать своих ,"коренных" жителей, а что останется, то уже всех остальных. А у нас наоборот.
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23 мин.
Владимир Дегтярев
опять льют елей в уши граждан РФ , чтоб замылить проблему с криминалом иммигрантов!
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20 мин.
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