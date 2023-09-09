Паспорт с двуглавым орлом из привлекательной халявы внезапно превратился в суровый контракт с огромной северной империей

Андрей Поскольку я работаю в строительстве больше 30 лет, видимо, могу ответственно заявить, что потребности в "иностранных специалистах" нет вовсе никаких. Эти выходцы из кишлаков могут выполнять только низкоквалифицированную работу. Во всех остальных работах это перерасход стройматериала, дополнительные работы и перерасход времени на выполнение работ.

Ольга Старовойт Согласна с тем, что в первую очередь надо трудоустраивать своих ,"коренных" жителей, а что останется, то уже всех остальных. А у нас наоборот.