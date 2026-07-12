«Мосбилет» составил подборку камерных выставок для ценителей искусства

Москва приглашает жителей и гостей столицы провести свободное время в музеях и галереях. В сервисе «Мосбилет» доступны билеты на десятки экспозиций, среди которых — выставки о Сергее Есенине, русском авангарде, народных традициях и искусстве старинных изразцов.