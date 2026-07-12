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Пятый канал

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«Мосбилет» составил подборку камерных выставок для ценителей искусства

«Мосбилет» составил подборку камерных выставок для ценителей искусства

Москва приглашает жителей и гостей столицы провести свободное время в музеях и галереях. В сервисе «Мосбилет» доступны билеты на десятки экспозиций, среди которых — выставки о Сергее Есенине, русском авангарде, народных традициях и искусстве старинных изразцов.

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