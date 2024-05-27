Создатели Astro Bot, похоже, о чем-то намекают на фоне слухов о скором анонсе ново...

Создатели Astro Bot, похоже, о чем-то намекают на фоне слухов о скором анонсе новой частиВ эпоху постоянных утечек и слухов, многое может показаться намеком, и, возможно, именно это и происходит в данных момент… Но создается впечатление, что создатели Astro Bot, компания Team Asobi, действительно подбрасывает потенциальные намеки для предстоящего… источник.
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