Создатели Astro Bot, похоже, о чем-то намекают на фоне слухов о скором анонсе ново...

Создатели Astro Bot, похоже, о чем-то намекают на фоне слухов о скором анонсе новой частиВ эпоху постоянных утечек и слухов, многое может показаться намеком, и, возможно, именно это и происходит в данных момент… Но создается впечатление, что создатели Astro Bot, компания Team Asobi, действительно подбрасывает потенциальные намеки для предстоящего… источник.