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Политика как она есть

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Байден принял решение в отношении организатора терактов 11 сентября

Байден принял решение в отношении организатора терактов 11 сентября

Уходящая администрация президента США Джо Байдена обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать сделку о признании вины одного из организаторов терактов 11 сентября Халидом Шейхом Мохаммедом, которое избавило бы его от риска исключительной меры наказания.

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