Что мне там рассказывали, когда я раз за разом писал, что у нас с информационной политикой беда? Когда левша Роджерс бегал и рассказывал, что «англичане ружья кирпичом не чистят», тьфу, «у нас бардак и куча вражеских агентов свободно работает в информационном поле»?«Роджерс нагнетает», «Роджерс майданит», «понаехал тут и учит нас» и тому подобное.
Александр Роджерс. Кто и почему так старательно продвигает про-бандеровцев в лидеры мнений?
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Ратник Ратник
По материалам этой статьи надо сформулировать вопрос несколько иначе:" КТО и ПОЧЕМУ до сих пор не отправил этих уродов на строительство Севморпути? КТО и ЗА СКОЛЬКО допускает их появление в эфире, сетях, на ТВ? И когда это прекратится? Война третий год идёт. а рулители до сих пор в общечеловеческие ценности и плюрализм мнений играют. Может пора таких рулителей куда-нибудь задвинуть. например, сельское хозяйство в Туркмении развивать...
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17 час.
Станислав Решетников
Ну Подоляка не бандеровец. Это вы, автор, загнули. Но то, что он из свидомых - факт. Только он из тех свидомых, кто топит за союз с Россией, а такие после того, как это барахло закончится, нужны. Должен же кто-то выстраивать потом власть в стране 404 (в том, что от нее останется). Поэтому и держат как нужного, по мнению, ряда людей, творцов будущей дружественной державы.
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7 час.
Галина Соколова
Автор! Мстишь, как и Владимир Соловьев, Юре Подоляке за то, что он когда-то не лестно о тебе написал. Ты и мизинца его не стоишь. Болтун!
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1 час.
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