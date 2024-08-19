Александр Роджерс. Кто и почему так старательно продвигает про-бандеровцев в лидеры мнений?

Ратник Ратник По материалам этой статьи надо сформулировать вопрос несколько иначе:" КТО и ПОЧЕМУ до сих пор не отправил этих уродов на строительство Севморпути? КТО и ЗА СКОЛЬКО допускает их появление в эфире, сетях, на ТВ? И когда это прекратится? Война третий год идёт. а рулители до сих пор в общечеловеческие ценности и плюрализм мнений играют. Может пора таких рулителей куда-нибудь задвинуть. например, сельское хозяйство в Туркмении развивать...

Станислав Решетников Ну Подоляка не бандеровец. Это вы, автор, загнули. Но то, что он из свидомых - факт. Только он из тех свидомых, кто топит за союз с Россией, а такие после того, как это барахло закончится, нужны. Должен же кто-то выстраивать потом власть в стране 404 (в том, что от нее останется). Поэтому и держат как нужного, по мнению, ряда людей, творцов будущей дружественной державы.