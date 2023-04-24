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Фолиньо об удалениях в матче с «Далласом»: «Дерьмо собачье. Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня»

«Миннесота» проиграла в четвертом матче серии против «Старс» (2:3, 2-2).  Фолиньо получил 2 минуты штрафа за блокировку во втором периоде и 2-минутное удаление за подножку в конце третьего игрового отрезка.

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