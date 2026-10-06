Иван Краско называл ее своими глазами: почему Дарье Пашковой после его смерти остались очки, шарф и спор о памяти

Дарья Пашкова снова приезжает на Комаровское кладбище — меняет цветы, убирает мусор, задерживается у деревянного креста с черно-белой фотографией.
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