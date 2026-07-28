Пенсионерке грозит до 3 лет за убийство собаки проволокой

В конце июня в станице Калининской произошёл случай жестокого обращения с животным. Как сообщили в полиции, бездомная собака застряла в металлическом заборе, ограждающем частное домовладение 73-летней местной жительницы.
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