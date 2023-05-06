Британские СМИ: Путин хочет сорвать коронацию Карла III

Ряд британских газет сообщает о выходе в Северное море целой армады российских военных кораблей. Ссылаясь на неназванные источники в оборонном ведомстве страны, пресса пишет о присутствии вблизи Британских островов одного фрегата и трех корветов ВМС РФ с ракетами «Калибр» на борту.
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