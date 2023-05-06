FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Нехрена летать на мухорайках, которые ветром сдувает, где ни попадя.МО Румынии: росси...
  • Александр Лесков
    А  как  же ж!  Известный  принцип  чинуш-бюрократов,  даже  когда  они  в  военные  мундиры  выряживаются и маскируют...“Неприятно слышат...
  • Sergey Ivanov
    Это хорошо, что Кадырову неприятно слышать слова Пригожина. Но вдвойне хорошо то, что ему неприятно слышать реакцию М...“Неприятно слышат...

Британские СМИ: Путин хочет сорвать коронацию Карла III

Британские СМИ: Путин хочет сорвать коронацию Карла III

Ряд британских газет сообщает о выходе в Северное море целой армады российских военных кораблей. Ссылаясь на неназванные источники в оборонном ведомстве страны, пресса пишет о присутствии вблизи Британских островов одного фрегата и трех корветов ВМС РФ с ракетами «Калибр» на борту.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх