Наш МИД припугнул американцев. Англичане на очереди, финнам — бояться

Мы честно предупредили: если янки не «протрезвеют», у России развязаны руки Андрей Захарченко На фото: здание МИД РФ на Смоленской в Москве (Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Васильев Геворг Мирзаян В начале ноября уходящего года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что за чередой безответственных эскалационных шагов Белого дома на Украине вполне может последовать понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США.