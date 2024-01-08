БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наш МИД припугнул американцев. Англичане на очереди, финнам — бояться

Наш МИД припугнул американцев. Англичане на очереди, финнам — бояться

Мы честно предупредили: если янки не «протрезвеют», у России развязаны руки Андрей Захарченко На фото: здание МИД РФ на Смоленской в Москве (Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Васильев Геворг Мирзаян В начале ноября уходящего года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что за чередой безответственных эскалационных шагов Белого дома на Украине вполне может последовать понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США.

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Комментарии
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Sergey
опять красные линии.... опять пугают. сделайте уже хоть что нибудь! ни кто уже не верит....
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3 час.
Boris Borisov
Все эти припугивания        похожи на &quot; пугание ежа голой ж ....&quot; !
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1 час.
Наталия Шумакова
Не говори за всех, боец диванный, лучше мозги включи.
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21 мин.

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