Политик Филиппо обвинил Макрона в подготовке госпереворота: "Есть все признаки"

Макрон готовит во Франции государственный переворот. Политик Филиппо объяснил, почему он так считаетНедавно газета France Info опубликовала статью о назначении Ричарда Феррана на должность главы Конституционного совета Франции.
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