ФК "СКА-Хабаровск" сообщает о кремации Олега Гарина в Хабаровске. Прах спортсмена отправят в Находку, где состоится прощальная церемония.
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