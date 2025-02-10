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Когда фотографии выглядели как картины: 27 кадров от Леонарда Мисонна

Когда фотографии выглядели как картины: 27 кадров от Леонарда Мисонна

Бельгийский фотограф Леонард Мисонн (1870-1943) — один из величайших фотографов XX века, чьи работы не только удивляют своей красотой, но и вызывают глубокое восхищение своей техникой и качеством исполнения.

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