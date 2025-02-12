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Еврокомиссия может временно ограничить цены на газ в ЕС

Еврокомиссия может временно ограничить цены на газ в ЕС

Брюссель в настоящее время обсуждает вопрос временного ограничения цен на газ в Европейском союзе. Как газета Financial Times (FT), цены на природный газ в Европе в последнее время достигли самых высоких значений за более чем два года.

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