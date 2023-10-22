Вопрос психологу: «Муж не помогает дома и с ребенком, пропадает на работе. Что делать?»

фото: iStockphotoМоя семья — я, муж и ребенок двух лет. У нас есть ипотека. Я сижу дома с ребенком, удаленно работаю на полную ставку, выполняю все дела по дому в полном объеме, полноценно вкладываюсь в семью финансово.
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