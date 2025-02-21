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Мифы о вреде острого, или 5 продуктов, которые поправят здоровье своей пикантностью

Мифы о вреде острого, или 5 продуктов, которые поправят здоровье своей пикантностью

Бытует расхожее мнение, что от острого – одни проблемы и вообще до язвы недалеко. Но это миф. Материал расскажет о пяти самых полезных для здоровья острых продуктах и распишет детально их пользу для организма.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
Базилик-острый?Ни разу не острый!Беру прям с грядки листья,отряхнул и ням -ням.
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23 час.
Maxim
Настой Горького перца в аптеках был ещё в СССР, показания, как ни странно, гастрит..
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11 час.
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