Мифы о вреде острого, или 5 продуктов, которые поправят здоровье своей пикантностью

Бытует расхожее мнение, что от острого – одни проблемы и вообще до язвы недалеко. Но это миф. Материал расскажет о пяти самых полезных для здоровья острых продуктах и распишет детально их пользу для организма.
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